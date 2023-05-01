Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я прогнозирую, что дальнейший разгром экономики России и российской армии приведет к внутренним войнам за власть. Поэтому вполне вероятно, что Путина устранят его же приспешники. Это один из наиболее вероятных вариантов развития событий - мятеж в Кремле и ликвидация Путина. Это именно тот сценарий развития , который прогнозируем мы и наши партнеры", – объяснил Наливайченко.

Народный депутат подчеркнул, что крах путинского режима уже не за горами.

"Именно поэтому Путин сейчас устраивает внутри России сталинские карательные режимы. Все его указы и законопроекты направлены только на одно - наказывать всех несогласных, запугивать всех, кто сомневается, и уничтожать всех, на кого он укажет пальцем. Это уже агония путинского режима, который катится в серьезную пропасть", - добавил он.