Самый вероятный вариант смены власти в РФ - внутренний переворот в Кремле, - нардеп Наливайченко
Народный депутат Валентин Наливайченко считает, что мятеж в Кремле – самый вероятный вариант свержения путинского режима
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я прогнозирую, что дальнейший разгром экономики России и российской армии приведет к внутренним войнам за власть. Поэтому вполне вероятно, что Путина устранят его же приспешники. Это один из наиболее вероятных вариантов развития событий - мятеж в Кремле и ликвидация Путина. Это именно тот сценарий развития , который прогнозируем мы и наши партнеры", – объяснил Наливайченко.
Народный депутат подчеркнул, что крах путинского режима уже не за горами.
"Именно поэтому Путин сейчас устраивает внутри России сталинские карательные режимы. Все его указы и законопроекты направлены только на одно - наказывать всех несогласных, запугивать всех, кто сомневается, и уничтожать всех, на кого он укажет пальцем. Это уже агония путинского режима, который катится в серьезную пропасть", - добавил он.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
- 27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.92Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное