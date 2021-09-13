"Самый важный ресурс для экономического роста": вице-президент Всемирного банка посоветовала Украине инвестировать в человеческий капитал

Об этом заявила вицепрезидентка Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина .

"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", - сказала Бьерде, комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в приоритетные отрасли.



Она отметила, что в планах Кабмина недостаточно освещена важность человеческого капитала.

"Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, важнейшим ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в частности физический капитал и инфраструктуру", - добавила она.

По мнению вице-президента ВБ, неадекватность человеческого капитала может повлиять на развитие экономики.

"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", - резюмировала Бьерде.