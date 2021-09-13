"Самый важный ресурс для экономического роста": вице-президент Всемирного банка посоветовала Украине инвестировать в человеческий капитал
Инвестиции без достаточных вложений в человеческий капитал могут не дать Украине ожидаемых дивидендов
Об этом заявила вицепрезидентка Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью Интерфакс-Украина .
"Я приветствую тот факт, что разработчики политики определили приоритетные сферы и признали необходимость мобилизации инвестиций", - сказала Бьерде, комментируя намерения правительства стимулировать инвестиции в приоритетные отрасли.
Она отметила, что в планах Кабмина недостаточно освещена важность человеческого капитала.
"Сумма образования, навыков, опыта, инновационности и здоровья населения является, согласно исследованию, важнейшим ресурсом для стабильного экономического роста. Это клей, который объединяет другие факторы производства, в частности физический капитал и инфраструктуру", - добавила она.
По мнению вице-президента ВБ, неадекватность человеческого капитала может повлиять на развитие экономики.
"Без надлежащего человеческого капитала дополнительные инвестиции в физический капитал могут не дать ожидаемых дивидендов", - резюмировала Бьерде.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.74
- Актуальное
- Важное