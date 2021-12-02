Самый важный бой в моей карьере, все мысли только о Беринчике, - российский боксер поделился эмоциями перед чемпионским боем против украинца

Об этом сообщает LuckyPunch.



По словам Чаниева, сейчас все его только о Беринчике.



"Я знаю Дениса еще с любительских времен. Он – финалист Олимпиады, а этого не каждый может достичь, я это прекрасно понимаю. Так что у меня очень серьезный и опасный оппонент. Денис – очень непростой боксер, бой с ним сейчас – самый важный в моем каре Если я выиграю поединок с Беринчиком, для меня откроется много дверей для того, чтобы снова сразиться за титул чемпиона мира. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем выиграть бой с Беринчиком", – сказал Иса Чаниев.



Бой Дениса Беринчика против Исы Чаниева за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг) пройдет 18 декабря в "Терминале", который находится в Броварах.



Беринчик должен выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Это бой планировали провести во Дворце спорта в Киеве.



33-летний украинский последний официальный поединок провел в марте 2021 года. Беринчик одержал победу над Хосе Санчесом в 3-м раунде техническим нокаутом.



Денис Беринчик владеет титулом WBO International. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проигрывал.



На счету Чаниева 18 боев, 15 побед и 3 поражения.

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