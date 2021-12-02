Самый важный бой в моей карьере, все мысли только о Беринчике, - российский боксер поделился эмоциями перед чемпионским боем против украинца
Россиянин Иса Чаниев высказался, что бой против украинца Дениса Беринчика – самый важный в его карьере
Об этом сообщает LuckyPunch.
По словам Чаниева, сейчас все его только о Беринчике.
"Я знаю Дениса еще с любительских времен. Он – финалист Олимпиады, а этого не каждый может достичь, я это прекрасно понимаю. Так что у меня очень серьезный и опасный оппонент. Денис – очень непростой боксер, бой с ним сейчас – самый важный в моем каре Если я выиграю поединок с Беринчиком, для меня откроется много дверей для того, чтобы снова сразиться за титул чемпиона мира. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем выиграть бой с Беринчиком", – сказал Иса Чаниев.
Бой Дениса Беринчика против Исы Чаниева за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг) пройдет 18 декабря в "Терминале", который находится в Броварах.
Беринчик должен выйти в ринг 27 ноября, но получил травму во время подготовки. Это бой планировали провести во Дворце спорта в Киеве.
33-летний украинский последний официальный поединок провел в марте 2021 года. Беринчик одержал победу над Хосе Санчесом в 3-м раунде техническим нокаутом.
Денис Беринчик владеет титулом WBO International. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проигрывал.
На счету Чаниева 18 боев, 15 побед и 3 поражения.
- 21 марта украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.
- 25 июля Беринчик победил техническим нокаутом бойца смешанных единоборств Артема Лобова из Ирландии.
- 9 ноября генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что Денис Беринчик станет следующим украинским чемпионом мира.
- 22 ноября украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с россиянином Исой Чаниевым за титул WBO International.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.7Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное