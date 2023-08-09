"Самый узкий круг людей и максимальное внимание к наступлению": Зеленский провел заседание Ставки
В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На этот раз оно состоялось в специальном формате - в узком кругу обсуждали тему украинского контрнаступления
Об этом он написал в телеграме.
"Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - отметил президент.
В ходе заседания президент Украины прослушал доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского.
Кроме этого, на Ставке выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- Прошлая Ставка президента Украины состоялась 4 августа. Заседание длилось три часа, был рассмотрен ряд вопросов: наступательные и оборонные операции, обеспечение, логистика. Также участники заседания обсудили зерновую инициативу и развитие военно-промышленного комплекса (ВПК).
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