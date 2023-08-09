Об этом он написал в телеграме.

"Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - отметил президент.

В ходе заседания президент Украины прослушал доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александра Тарнавского.

Кроме этого, на Ставке выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.