Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Самый умный город в мире: Киев получил награду в конкурсе инновационных городов

Самый умный город в мире: Киев получил награду в конкурсе инновационных городов

16 ноября, 2022 среда
15:35
Общество

Киев получил в Барселоне награду "World Smart City Award Special Recognition", направленную на признание инновационных городских стратегий за приложение "Киев Цифровой"

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

На конгрессе Smart City Expo в Барселоне Киев получил награду "World Smart City Award Special Recognition" за городское приложение "Киев Цифровой".

Smart City Expo – это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты.

"В этом году столицу Украины отметили среди многих городов из разных стран мира. Киев получил признание за свои достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. К сожалению, я не смог получить премию лично, но вскоре она уже приедет в Киев, - написал Виталий. Кличко. – Несмотря на все попытки агрессора сломить нас, мы продолжаем внедрять цифровые технологии для обеспечения киевлян онлайн сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе. Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным!"

World Smart City Awards — всемирно известная престижная премия, направленная на признание и поддержку инновационных городских стратегий, проектов и идей, которые могут повлиять на жизнь граждан и сделать наши города более устойчивыми и инклюзивными.

  • 9 апреля в мэрии Киева объяснили, как через приложение "Киев цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.
  • С 10 июня в приложении "Киев цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАП.
  • С августа в "Киев цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции.
  • 15 ноября Киев попал в одну из номинаций престижной международной награды Smart City Awards.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Володимир Ар'єв
14 ноября, 2022 понедельник
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
Лавров
15 ноября, 2022 вторник
Лавров захотел "дисциплинизации" Зеленского и посетовал, что он не слушает советов Запада по переговорам с РФ
Андрій Єрмак
15 ноября, 2022 вторник
"Двигаемся к границам 1991 года": В Офисе президента отреагировали на бред Лаврова на саммите G20
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 ноября
17:22
Германия безотлагательно выделяет 1 млн евро для энергетической поддержки Украины
17:13
Открыта продажа билетов на поезд Киев – Изюм
17:05
Пентагон
Сработали на отлично. Системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет, - Пентагон
17:02
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
17:01
Анонс
Освобожден Херсон и у рашистов едет крыша
16:56
НАТО будет наращивать военную мощь Украины, но в войну не вступит, – военный эксперт
16:52
Гросси уточнил, когда миссия МАГАТЭ проинспектирует в Украине три действующих АЭС и Чернобыль
16:48
С начала полномасштабной войны Нацполиция разыскала 7 555 пропавших детей
16:45
"Украина намеренно ударила по территории страны-члена НАТО": в ЦПД озвучили свежий нарратив российской пропаганды
16:32
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:30
Верховная Рада Украины призвала партнеров исключить Россию из G20
16:23
Папа Римский, комментируя ракетные удары 15 ноября, попросил Бога "поспешить" прекратить войну в Украине
16:23
На Житомирщине переименовали город Новоград-Волынский
16:10
В деоккупированном Херсоне обнаружили секретные документы со списком агентов ФСБ
16:10
Беларусские пограничники заявили, что сбили беспилотник, якобы нарушивший границу с украинской стороны
16:09
Эксклюзив
В Херсоне гуманитарной помощью уже торгуют на базарах, – волонтер
16:09
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля
16:03
Сеть лабораторий "Синево" уходит из Беларуси
16:03
Обновлено
Ллойд Остин
США, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки, - Остин
16:03
OPINION
Тарнув как столица Украины
16:00
"Важно максимально собрать информацию по этому случаю и понимать контекст": Остин о падении ракеты на территории Польши
15:58
Анонс
Довженко Центр: "реорганизация" или рейдерская атака? Иван Козленко в онлайн-проекте "Имена собственные"
15:52
Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке, его поддержал парламентский комитет
15:51
Жан Беленюк
В то время, когда РФ выпускает по Украине сотню ракет: Беленюк возмутился призывом президента МОК вернуть россиян в спорт
15:50
Эксклюзив
Карта боевых действий: 12-15 ноября. Начало битвы за Мелитополь
15:43
Укрзализныця публикует график задержек поездов
15:34
РФ ввела санкции против 52 ирландских чиновников за "антироссийскую политику"
15:30
Жизнь не остановить – она продолжается, несмотря на войну: в этом году в Украине зарегистрировали 200 409 браков
15:29
Снаряды для РСЗО MARS II, тягачи и пулеметы: что известно об обновленном списке помощи Украине от Германии
15:08
Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении НАТО обеспечить Украину средствами ПВО
15:03
В "Шахтере" заявили, что хотят продать Мудрыка за 100 млн евро
14:57
Google
Google заплатит "исторический" штраф почти в 400 млн за отслеживание геоданных пользователей
14:53
Расследование по делу мэра Белой Церкви завершили: подозрение подтвердилось
14:52
Компания по производству алюминиевой продукции Arconic окончательно покинула российский рынок
14:50
Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8 российского производства
14:43
В Балаклее открыли движение по временному мостум, который передала Чехия
14:42
Дети во время обстрела в Киевской области нашли сбитую ракету и понесли ее в школу
14:37
В СНБО напомнили, что обезопасить Европу от ракет РФ можно только обеспечив воздушный щит над Украиной
14:33
Эксклюзив
Виталий Портников
Это Россия убила поляков
14:30
Венгрия
Венгрия выразила поддержку Польше после падения ракеты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV