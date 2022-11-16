Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

На конгрессе Smart City Expo в Барселоне Киев получил награду "World Smart City Award Special Recognition" за городское приложение "Киев Цифровой".

Smart City Expo – это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты.

"В этом году столицу Украины отметили среди многих городов из разных стран мира. Киев получил признание за свои достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. К сожалению, я не смог получить премию лично, но вскоре она уже приедет в Киев, - написал Виталий. Кличко. – Несмотря на все попытки агрессора сломить нас, мы продолжаем внедрять цифровые технологии для обеспечения киевлян онлайн сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе. Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным!"

World Smart City Awards — всемирно известная престижная премия, направленная на признание и поддержку инновационных городских стратегий, проектов и идей, которые могут повлиять на жизнь граждан и сделать наши города более устойчивыми и инклюзивными.

9 апреля в мэрии Киева объяснили, как через приложение "Киев цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.

С 10 июня в приложении "Киев цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАП.

С августа в "Киев цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции.

15 ноября Киев попал в одну из номинаций престижной международной награды Smart City Awards.

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