Самый умный город в мире: Киев получил награду в конкурсе инновационных городов
Киев получил в Барселоне награду "World Smart City Award Special Recognition", направленную на признание инновационных городских стратегий за приложение "Киев Цифровой"
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
На конгрессе Smart City Expo в Барселоне Киев получил награду "World Smart City Award Special Recognition" за городское приложение "Киев Цифровой".
Smart City Expo – это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты.
"В этом году столицу Украины отметили среди многих городов из разных стран мира. Киев получил признание за свои достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. К сожалению, я не смог получить премию лично, но вскоре она уже приедет в Киев, - написал Виталий. Кличко. – Несмотря на все попытки агрессора сломить нас, мы продолжаем внедрять цифровые технологии для обеспечения киевлян онлайн сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе. Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным!"
World Smart City Awards — всемирно известная престижная премия, направленная на признание и поддержку инновационных городских стратегий, проектов и идей, которые могут повлиять на жизнь граждан и сделать наши города более устойчивыми и инклюзивными.
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