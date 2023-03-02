После одной успешной наступательной операции я спросил командира одной из наших лучших частей, что было труднее всего для него на войне. Он сказал: "Дать приказ стоять на смерть. Я делал это трижды, и каждый раз выезжал на эти позиции, чтобы посмотреть в глаза своим подчиненным. Потом я возвращался и ехал, а они оставались и держались. И удержали".

Обстановка в районе Бахмута очень трудная, враг глубоко охватил город. Россияне понесли большие потери, но продвигаются шаг за шагом. Приказ "держаться" в этой ситуации единственно возможен.

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Но приказ имеет вес, когда, кроме слов, в нем заложены хорошо подготовленные и защищенные позиции, налажена разведка, взаимодействие с соседями, общая осведомленность в обстановке, применение войск в соответствии с их реальными возможностями, прикрытые фланги, умеющее стрелять пополнение все возможные боеприпасы, офицеры, управляющие не из подвала, а которым доверяют их солдаты. И все эти элементы должны работать и совершенствоваться каждый день, тогда добивается успех.

Командир, отдающий приказ "держаться", должен не только бросать слова, но, в первую очередь, делать все, чтобы по этим словам была понятна его большая работа — поняла не в Киеве, а прежде всего на каждом ВОПе и СП

Командир, отдающий приказ "держаться", должен не только бросать слова, но, в первую очередь, делать все, чтобы по этим словам была понятна его большая работа — поняла не в Киеве, а, прежде всего, на каждом ВОПе и СП. Чтобы было понятно, каким образом эти слова превратятся в победу — в потери врага, в нашу жизнь, в землю, которую мы защищаем.

Для этого невозможно быть начальником и контролером своих подчиненных, а нужно быть одним из них, кто вместе выполняет это опасное "держитесь". Для этого нужно видеть войну вблизи, а не наездами на батальонный КСП. Для этого нужно отвечать по делу на все вопросы тех, от кого ты ждешь бой до конца. Для этого нужно доверие — а доверие начинается с честного определения собственной ответственности за все происходящее.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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