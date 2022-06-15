Самый тулованный футболист мира объявил, что идет из "Барселоны"
Бразильский защитник Дани Алвес покинул испанскую "Барселону"
Об этом Дани Алвес сообщил в Instagram.
"Вот и пора нашего прощания. Более 8 лет я посвятил этому клубу и этим цветам. Но, как всегда бывает в жизни, годы проходят, пути расходятся и истории пишутся какое-то время в разных местах. Так и случилось. Меня пытались уволить, но не смогли, потому что вы не представляете, какой я вынослиыйв и устойчивый, но я не могу попрощаться, не поблагодарив тех, кто стоит за кулисами и помогает нам быть совершенными. Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и моему ежедневному счастью. Надеюсь также на то, что оставшиеся изменят историю этого прекрасного клуба, я искренне желаю им этого", – написал бразилец.
Алвес вернулся в "Барсу" в прошлом сезоне. За 16 матчей он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Кроме прошедшего сезона Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- 12 июня стало известно, что Барселона рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника.
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