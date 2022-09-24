Самый титулованный теннисист современности Федерер сыграл последний матч в карьере
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл последний матч в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роджер Федерер последний раз вышел на корт в Кубке Лейвера в паре с испанцем Рафаэлем Надалем и потерпел поражение от американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафа - 6:4, 6:7, 9:11.
До этого матча 41-летний Федерер больше года не выходил на корт из-за травмы.
Всего на счету Роджера Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса выиграл только американец Джимми Коннорс (109), завершивший карьеру в 1996 году.
Федерер – 20-кратный чемпион турниров Grand Slam. С 2009 по начало 2022 года он был рекордсменом по этому показателю, но затем его обошли Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Швейцарец 310 недель был первой ракеткой мира. До марта 2021 этот результат оставался лучшим в истории, но его превзошел Джокович. Федереру принадлежит рекорд непрерывного пребывания на первом месте – 237 недель подряд.
Кроме того Федерер – победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.
- 15 сентября Роджер Федерер объявил об окончании профессиональной карьеры .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное