Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роджер Федерер последний раз вышел на корт в Кубке Лейвера в паре с испанцем Рафаэлем Надалем и потерпел поражение от американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафа - 6:4, 6:7, 9:11.

До этого матча 41-летний Федерер больше года не выходил на корт из-за травмы.

Всего на счету Роджера Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса выиграл только американец Джимми Коннорс (109), завершивший карьеру в 1996 году.

Федерер – 20-кратный чемпион турниров Grand Slam. С 2009 по начало 2022 года он был рекордсменом по этому показателю, но затем его обошли Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Швейцарец 310 недель был первой ракеткой мира. До марта 2021 этот результат оставался лучшим в истории, но его превзошел Джокович. Федереру принадлежит рекорд непрерывного пребывания на первом месте – 237 недель подряд.

Кроме того Федерер – победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

15 сентября Роджер Федерер объявил об окончании профессиональной карьеры .

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