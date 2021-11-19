Самый титулованный футболист мира согласился на минимальную зарплату ради "Барселоны"

Об этом сообщает Marca.



Испанское издание узнало зарплату Дани Алвеса в "Барселоне". Фиксированная часть заработной платы 38-летнего защитника будет самой маленькой в команде.



Алвес будет зарабатывать 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата по правилам Ла-Лиги, которую может получать профессиональный футболист высшего дивизиона. Из-за финансовых проблем у "Барселоны" не было возможности предложить футболисту лучшие условия.

Футболист присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента. Дани Алвес сможет выступать за клуб только с января. Стороны подписали контракт до июня.

Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он покинул в сентябре из-за долгов. За "Барселону" Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".

За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.

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