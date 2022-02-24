"Самый страшный враг - паника": Кличко призвал киевлян оставаться дома и держать наготове документы и "тревожный чемодан"

Об этом он написал в Telegram.



"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", - говорится в сообщении.



Кличко отметил, что городские власти столицы продолжают обеспечивать функционирование города, и главное сейчас - не терять выдержки.



"Самый страшный враг сейчас - паника. Не теряем выдержки. Держимся! Мы должны выстоять!" - написал Кличко.



Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Она должна ввести военное положение.