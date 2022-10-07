Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Было несколько самых страшных дней в плену и один из них, когда было избиение конвоирами военнопленного, который не умолял их остановиться. Мы уже рыдали и молили его в камере, чтобы он закричал и попросил прекратить избивание, потому что мы не могли слышать звуки этого избиения. Это было самое страшное, тогда я поняла, что могу сломаться, потому что уже шел 99-й день моего плена", - рассказала волонтер из Мариуполя.



Анна Ворошева добавила, что за сто дней плена потеряла 12 кг от своего веса, но держала то, что она могла поддерживать и помогать другим.

6 октября на пресс-конференции командиров "Азова" начальник штаба, первый заместитель командира полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич доложил, что в плену остаются более 700 азовцев

Также офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что не все уволенные азовцы готовы к общению с представителями СМИ и медиа

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