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Самый страшный день плена - это избиение военнопленного, который не кричал и не умолял спасения, - освобожденная волонтер

7 октября, 2022 пятница
14:48
война с Россией

Анна Ворошева, волонтер из Мариуполя, проведшая 100 дней в российском плену, рассказала, что во время избиения военнопленного она поняла, что может сломаться, потому что уже шел 99-й день ее плена

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Было несколько самых страшных дней в плену и один из них, когда было избиение конвоирами военнопленного, который не умолял их остановиться. Мы уже рыдали и молили его в камере, чтобы он закричал и попросил прекратить избивание, потому что мы не могли слышать звуки этого избиения. Это было самое страшное, тогда я поняла, что могу сломаться, потому что уже шел 99-й день моего плена", - рассказала волонтер из Мариуполя.

Анна Ворошева добавила, что за сто дней плена потеряла 12 кг от своего веса, но держала то, что она могла поддерживать и помогать другим.

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Украина
Мариуполь
пленние
Донетчина
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