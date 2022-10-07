Самый страшный день плена - это избиение военнопленного, который не кричал и не умолял спасения, - освобожденная волонтер
Анна Ворошева, волонтер из Мариуполя, проведшая 100 дней в российском плену, рассказала, что во время избиения военнопленного она поняла, что может сломаться, потому что уже шел 99-й день ее плена
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Было несколько самых страшных дней в плену и один из них, когда было избиение конвоирами военнопленного, который не умолял их остановиться. Мы уже рыдали и молили его в камере, чтобы он закричал и попросил прекратить избивание, потому что мы не могли слышать звуки этого избиения. Это было самое страшное, тогда я поняла, что могу сломаться, потому что уже шел 99-й день моего плена", - рассказала волонтер из Мариуполя.
Анна Ворошева добавила, что за сто дней плена потеряла 12 кг от своего веса, но держала то, что она могла поддерживать и помогать другим.
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