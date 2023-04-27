Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Самый старый осужденный за преступления во время Холокоста умер в возрасте 102 лет

Самый старый осужденный за преступления во время Холокоста умер в возрасте 102 лет

27 апреля, 2023 четверг
11:38
Мир

В возрасте 102 лет умер Йозеф Шютц, ранее его признали виновным в содействии убийству тысяч узников в Заксенгаузене под Берлином между 1942 и 1945 годами

Об этом пишет BBC.

В июне прошлого года Йозеф Шютц был признан виновным в содействии убийству тысяч узников в Заксенгаузене под Берлином в период между 1942 и 1945 годами. Он был приговорен к пяти годам заключения, но остался на свободе, пока ожидал результатов апелляции к Федеральному суду.

Сам мужчина всегда отрицал, что был охранником СС в нацистском концлагере.

Его признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к убийству 3518 человек. Он также был соучастником расстрелов советских военнопленных и убийства других с помощью газа "Циклон Б".

Во время судебного процесса Йозеф Шютц не выразил никакого сожаления, заявив немецкому суду: "Я не знаю, почему я сижу здесь, в тюрьме. Я действительно не имею к этому никакого отношения".

Несмотря на то, что его имя и данные о рождении были найдены в документах охранника СС, он утверждал, что не был в лагере, а работал сельскохозяйственным рабочим.

"Вы добровольно поддерживали это массовое истребление через свою оккупацию", - сказал тогда судья.

"Десяти тысяч человек погибли в Заксенгаузене во время Второй мировой войны от голода, принудительного труда, медицинских экспериментов и убийств со стороны СС. Более 200 000 человек были заключены в эту тюрьму, включая политических заключенных, а также евреев и ромов" , – отметили журналисты.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 80-ю годовщину начала восстания в Варшавском гетто попросил прощения за преступления нацистов.
Криминал
Германия
Вторая мировая война
Читайте также:
Президент України Володимир Зеленський
26 апреля, 2023 среда
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским, в Украину прибудет представитель китайского правительства
соняшникова олія
26 апреля, 2023 среда
Еврокомиссия согласилась запретить импорт подсолнечного масла из Украины
Євросоюз
26 апреля, 2023 среда
Президент Италии поддержал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 37.98
  • EUR
    Покупка 40.91
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
14:01
OPINION
Китай попытается навредить украинскому контрнаступлению?
12:31
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина
12:26
В Украине подтоплены 704 домохозяйства и 98 домов
12:25
Раненый на Антоновском мосту итальянский журналист проигнорировал предостережение ВСУ
12:24
Обновлено
В Донецкой области россияне за сутки обстреляли дома, школу, убили трех человек, ранили четверых
12:23
Эксклюзив
На фронте произошел конфликт между двумя частными военными структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
12:20
Россиянин признал убийства украинских военнопленных после допросов, - перехват СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаева
"Россияне имели информацию об аэродроме Канатово до полномасштабного вторжения": журналистка Данилюк-Ярмолаева о деле Червинского
12:05
Украина является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию, - Globsec
12:02
OPINION
Тотемы, политика и ревность
11:37
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Чего на самом деле хочет Китай. И кто такой голубь мира между Украиной и РФ Ли Хуэй
11:32
"Был без бронежилета, но в жилете с надписью "Пресса": в ИМИ рассказали подробности гибели Богдана Битика
11:22
Обновлено
Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 24 единиц
11:17
Эксклюзив
В Уголовном кодексе Беларуси появилась статья о сознательном переходе на сторону противника, - основатель "Белого легиона"
11:11
Обновлено
В Украине возобновят работу 35 комплексов фиксации автонарушений. Адреса
11:07
Эксклюзив
Разговор Си Цзиньпина с Зеленским могло стимулировать заявление китайского посла о суверенитете постсоветских республик, - эксперт-международник Осипенко
11:03
В Харьковской области россияне пытаются вести фейковое радиовещание "Слобожанское FM"
10:57
Уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см
10:40
Двое погибших и 26 разрушенных объектов за сутки: РФ обстреляла Запорожскую область
10:32
Прямые предки короля Чарльза имели рабовладельческие плантации, - The Guardian
10:31
Эксклюзив
На оккупированных территориях гумпомощь от МККК попадает вместо пленных к коллаборантам, - экс-политзаключенный Кремля Сущенко
10:28
Передавал данные о размещении ВСУ: в деоккупированном Лимане задержали вражеского информатора
10:22
Эксклюзив
Около половины работников ЗАЭС вынуждены были получить российские паспорта, - заммэра Энергодара
10:10
Российские войска обустроили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС, - британская разведка
10:02
OPINION
США готовят для Путина смирительную рубашку
10:00
Инфографика
Курс валют на 27 апреля: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро
09:53
Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было
09:47
От "зубов дракона" до обустройства блиндажей: в Мариуполе оккупанты обустраивают укрепления, - Андрющенко
09:46
Instagram
Марк Цукерберг: после запуска Reels на основе искусственного интеллекта пользователи проводили на 24% больше времени в Instagram
09:41
Около 20 приходов за ночь: россияне обстреляли приграничье Сумщины
09:41
РФ обстреляла Липцы в Харьковской области: есть попадания в жилую застройку
09:34
В лесу на севере Польши обнаружили обломки военного объекта, вероятно, ракеты "воздух – земля", – СМИ
09:27
Обновлено
В Мелитополе сработала взрывчатка: коллаборант из оккупационной полиции скончался в больнице, - мэр
09:22
Гуменюк рассказала о тактике россиян об обмане украинской ПВО
09:14
Эксклюзив
Герои Украины. "Мне говорили: крейзи мэн, – а я объяснял, что из Украины", – военнослужащий Роман Кашпур о марафоне и войне на протезе
09:13
Количество пострадавших детей в результате военных действий в Украине увеличилось до 951
09:06
Резников убежден, что Украина "добьет" вопрос об истребителях для ВСУ
09:06
Эксклюзив
Поставил телевизор и Starlink: владелец последнего магазина в Авдеевке дал местным возможность смотреть украинские новости, - начальник МВА Барабаш
09:06
Обновлено
РФ била по Николаеву "калибрами" с Черного моря: один человек погиб, 23 ранены, среди них ребенок
08:54
Обстрелы Харьковщины: повреждены дома, предприятие и пожарно-спасательная часть
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV