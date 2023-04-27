Самый старый осужденный за преступления во время Холокоста умер в возрасте 102 лет
В возрасте 102 лет умер Йозеф Шютц, ранее его признали виновным в содействии убийству тысяч узников в Заксенгаузене под Берлином между 1942 и 1945 годами
Об этом пишет BBC.
В июне прошлого года Йозеф Шютц был признан виновным в содействии убийству тысяч узников в Заксенгаузене под Берлином в период между 1942 и 1945 годами. Он был приговорен к пяти годам заключения, но остался на свободе, пока ожидал результатов апелляции к Федеральному суду.
Сам мужчина всегда отрицал, что был охранником СС в нацистском концлагере.
Его признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к убийству 3518 человек. Он также был соучастником расстрелов советских военнопленных и убийства других с помощью газа "Циклон Б".
Во время судебного процесса Йозеф Шютц не выразил никакого сожаления, заявив немецкому суду: "Я не знаю, почему я сижу здесь, в тюрьме. Я действительно не имею к этому никакого отношения".
Несмотря на то, что его имя и данные о рождении были найдены в документах охранника СС, он утверждал, что не был в лагере, а работал сельскохозяйственным рабочим.
"Вы добровольно поддерживали это массовое истребление через свою оккупацию", - сказал тогда судья.
"Десяти тысяч человек погибли в Заксенгаузене во время Второй мировой войны от голода, принудительного труда, медицинских экспериментов и убийств со стороны СС. Более 200 000 человек были заключены в эту тюрьму, включая политических заключенных, а также евреев и ромов" , – отметили журналисты.
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