Самый старый футболист мира, которому скоро исполнится 55 лет, нашел себе новую команду
54-летний нападающий Кадзуэси Миура продолжит карьеру в клубе четвертого японского дивизиона "Сузука Пойнтса Геттерса"
Об этом сообщает Reuters.
В феврале Миуре исполнится 55 лет. Японский форвард является самым старым профессиональным футболистом мира. Его контракт принадлежит "Йокогаме", а в "Сузуки" он будет выступать на правах аренды из Йокогамы.
Для Миуры это 37-й сезон в профессиональном футболе, а "Сузука" станет его 15-м клубом. Японский форвард начал свою карьеру в 1982 году в бразильском "Ювентусе". В Европе играл за "Дженоа" и загребское "Динамо".
"Я благодарен за возможность играть здесь и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие клуба на поле", - заявил Кадзуэси Миура.
"Сузуки", в которую Миура перешел, возглавляет его старший брат – Ясутоси Миура.
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