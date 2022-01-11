Самый старый футболист мира, которому скоро исполнится 55 лет, нашел себе новую команду

Об этом сообщает Reuters.



В феврале Миуре исполнится 55 лет. Японский форвард является самым старым профессиональным футболистом мира. Его контракт принадлежит "Йокогаме", а в "Сузуки" он будет выступать на правах аренды из Йокогамы.

"Я благодарен за возможность играть здесь и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие клуба на поле", - заявил Кадзуэси Миура.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Для Миуры это 37-й сезон в профессиональном футболе, а "Сузука" станет его 15-м клубом. Японский форвард начал свою карьеру в 1982 году в бразильском "Ювентусе". В Европе играл за "Дженоа" и загребское "Динамо"."Сузуки", в которую Миура перешел, возглавляет его старший брат – Ясутоси Миура.