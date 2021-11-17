Самый сложный соперник Усика рассказал, как "накидал" в спарринге Виталию Кличко и получил угрозу от его брата
Латвийский боксер Майрис Бриедис рассказал, как помогал Владимиру и Виталию Кличко готовиться к поединкам в качестве спарринг-партнера
Об этом Бриедис рассказал во время трансляции в Instagram.
По словам чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), ранее он помогал готовиться к поединкам обоим братьям Кличко - Виталию и Владимиру.
"Я спарринговал с братьями Кличко, которые в свое время были монстрами, когда еще были на пике. Я стоял с Виталием, пять недель был на сборах. Владимиру не нравилось, что я Виталию "накидал" довольно неприятно. Один из членов его команды, с которым я подружился, признался мне: "Майрис, Владимир заявил, что убьет тебя на спаррингах", - сказал Бриедис.
Он также признался, что, когда в одном из спаррингов Владимир Кличко сломал ему ребро, он не признался, что травмирован, и остался в тренировочном лагере.
"Каждый раз он хотел меня просто избить, говорил, чтобы я выходил первым. Хотел дать мне прикурить, пока был свежим. Слава богу, не получалось, но однажды он меня зажал и украдкой дал по ребрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине. Я подумал, что не буду говорить, потому что мне нужны были деньги, ведь туда приезжают зарабатывать", - рассказал Майрис Бриедис, который в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.
- Напомним, 9 ноября Майрис Бриедис предложил провести бой абсолютному чемпиону мира мексиканцу Саулю Альваресу.
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