Самый сложный соперник Усика бросил вызов лучшему боксеру мира

Об этом Бриедис написал в Instagram.

По его словам, если лидер рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, хочет наконец-то найти достойного оппонента, то должен встретиться с ним.

"Вот это машина! Кажется, что Канело не найдет себе достойного оппонента во втором среднем или полутяжелом весе. Готов попробовать свои силы в крузервейте? Готов к настоящему вызову?", - спросил Бриедис, являющийся чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации). ) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Майрис Бриедис в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.

Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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