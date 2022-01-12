Самый скандальный футбольный агент мира госпитализирован, он в критическом состоянии
Известный футбольный агент Мино Райола был госпитализирован и в критическом состоянии находится в одной из больниц Милана
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенес экстренную операцию. Неизвестно, что именно с Мино Райолой, но его состояние критическое. 54-летний агент находится под наблюдением врачей в медицинском заведении.
Среди клиентов Мино Райолы - голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд и форвард "Милана" Златан Ибрагимович.
Райола часто попадает во всевозможные скандалы и словесные перепалки. Считается самым скандальным агентом мира.
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