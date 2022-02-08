"Самый прямой подкуп избирателей": аналитик Клочок об онлайн-голосовании по розданным государством смартфонам
Политический аналитик Валерий Клочок считает, что портал услуг "Дия" превращается в политтехнологический инструмент в руках действующей власти
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Что касается покрытия интернетом - уровень растет, последняя информация Минцифры (2019 года) приводила статистику 70%. Я думаю, что она будет расти. Дело в том, что это самый прямой подкуп избирателей, когда каждому в руки вручат специальный аппарат с помощью которого можно будет, скорее всего, голосовать на следующих парламентских и президентских выборах. Представим себе, что вы держите в руках подаренный президентом смартфон, где вы получили даренную президентом тысячу и вы можете принять участие в опросе", - сказал Клочок.
Он добавил, что "Дия" превращается в политтехнологический инструмент.
"Хорошая идея с самого начала, что касается "Дии" - это цифровые документы, которые вы можете использовать где угодно, превращается в банальный политтехнологический инструмент, с помощью которого и бюджетных средств, будут заниматься фактически прямым подкупом избирателей. Вот о чем эта идея с раздачей смартфонов", - подытожил эксперт.
- Президент Воломир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
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