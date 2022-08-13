Самый популярный туристический объект Литвы не будет принимать туристов из РФ

Об этом сообщает издание Delfi.

Пакруойское имение находится на севере Литвы, его ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов со всей Европы, особенно много туристов приезжает из Латвии.

Имение находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

Несмотря на то, что Литва в начале войны в Украине приняла принципиальное решение не выдавать визы россиянам, Пакруойское имение отмечает и то, что ограничения могут ввести культурные, туристические объекты Литвы, а также гостиницы, рестораны, государственные и частные организации.

Представитель Пакруойского имения Гедрюс Климкявичюс сказал: "Мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день".

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники подрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – сказал Климкявичюс.

Однако в этом решении есть исключения. Посетить Пакруойское имение смогут те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.

Справка. Пакруойское имение – не только крупнейший из сохранившихся комплексов в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский "Объект туризма года в 2018, 2019, 2021", там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света, там восстанавливают опыт жизни в имениях в период с начала XIX до начала XX ст.

Напомним, в Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров

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