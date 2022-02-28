Самый популярный футбольный паблик в Instagram 433 отказался распространять информацию о войне в Украине

Об этом сообщает "Трибуна".



Донецкий "Шахтер" в комментарии для издания "Трибуна" заявил, что клуб официально обращался к ресурсу 433 по поводу освещения войны в Украине, но там ответили отказом.



"Простите за долгое ожидание, была консультация с руководством. Мы понимаем, какие тяжелые моменты переживают люди в Украине в этот момент, но наше решение - не публиковать ничего, что связано с войнами, как идут, как мы не делали этого в прошлом. с другими странами. В прошлом мы получали аналогичные запросы от партнеров в регионах военных действий и решили не придерживаться какой-либо политической точки зрения. Надеемся на ваше понимание", - сообщили в 433.



433 является самым популярным футбольным пабликом в Instagram. Аудитория аккаунта составляет около 47,5 млн подписчиков.







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