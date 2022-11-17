Самый низкий уровень с 2003 года: в Украине снизился уровень официальной безработицы
В Украине в ноябре зарегистрировали только 239 тысяч человек, минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине с 2003 года
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Удивительно, у нас снова уменьшилось официально зарегистрированных безработных. По состоянию на ноябрь - всего 239 тысяч человек. Это рекордный минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений безработицы в Украине начиная с 2003 года. Для понимания: еще в июне этого года у нас было 316 тысяч официальных безработных", – написал Ярослав Железняк.
По данным нардепа, упал также важный показатель "нагрузки на одно свободное рабочее место (вакантную должность)". Он в ноябре составляет 7 кандидатов на вакантное место, что соответствует уровню декабря 2021 года. И это почти на 46% меньше, чем в июне этого года .
"Я уверен, что фактор мобилизации влияет на уменьшение количества заявок на безработицу от мужчин. Но показатель упал по сравнению с другими месяцами войны и даже в отношении женщин", – заявил Ярослав Железняк.
- В октябре Государственная служба занятости сообщила , что с 24 февраля статус безработного получили 404 тысячи украинцев.
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