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Самый низкий уровень с 2003 года: в Украине снизился уровень официальной безработицы

17 ноября, 2022 четверг
09:11
Экономика безработица

В Украине в ноябре зарегистрировали только 239 тысяч человек, минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине с 2003 года

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Удивительно, у нас снова уменьшилось официально зарегистрированных безработных. По состоянию на ноябрь - всего 239 тысяч человек. Это рекордный минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений безработицы в Украине начиная с 2003 года. Для понимания: еще в июне этого года у нас было 316 тысяч официальных безработных", – написал Ярослав Железняк.

По данным нардепа, упал также важный показатель "нагрузки на одно свободное рабочее место (вакантную должность)". Он в ноябре составляет 7 кандидатов на вакантное место, что соответствует уровню декабря 2021 года. И это почти на 46% меньше, чем в июне этого года .

"Я уверен, что фактор мобилизации влияет на уменьшение количества заявок на безработицу от мужчин. Но показатель упал по сравнению с другими месяцами войны и даже в отношении женщин", – заявил Ярослав Железняк.

  • В октябре Государственная служба занятости сообщила , что с 24 февраля статус безработного получили 404 тысячи украинцев.

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Общество
Украина
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