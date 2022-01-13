Самый низкий показатель за 12 лет: о готовности участвовать в протестах заявили 32,4% украинцев
По сравнению с 2020 годом количество украинцев, готовых участвовать в протестах, уменьшилось на 5,6%
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проводившегося 3-11 декабря 2021 года.
Известно, что 64% респондентов заявили, что не готовы участвовать в протестах. Для сравнения, в 2020 году таких людей было 57%.
В то же время, выходить на акции протеста готовы 32,4% взрослых украинцев, и, в частности, 15,7% опрошенных считают участие в избирательной кампании формой протеста.
Также 11,3% называли формой протеста санкционированные митинги и демонстрации, 10,3% - сбор подписей под коллективными обращениями.
Самый низкий уровень готовности к протестам фиксируют в восточных областях – там 69,8% не готовы к протестам. А вот самый высокий уровень – в центральных областях (не готовы 58%).
Кроме того, среди жителей городов уровень готовности к протестам выше, чем у жителей сел (к протестам готовы 34,5% и 27,9% соответственно). Мужчины также несколько больше, чем женщин согласны участвовать в них (13,9% против 9% соответственно).
Социологи также опубликовали, как менялась готовность украинцев к протестам в течение 12 лет: больше всего украинцев были готовы протестовать в январе 2017 года (49%) и декабре 2019-го (48%). А самый низкий уровень раньше фиксировали в ноябре 2012-го (34%).
Отмечается, что опрос проводился 3-11 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2 000 взрослых респондентов, проживающих во всех подконтрольных регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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