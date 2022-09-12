Об этом сообщило издание PAP .

В то же время, возросло число тех, кто не поддерживает прием беженцев из Украины (15%), это самый высокий процент противников приема беженцев. Также он демонстрирует увеличение этой категории в 5 раз по сравнению с мартом – тогда против приема беженцев из Украины выступали 3% опрошенных.

Большинство опрошенных (64%) считают, что помощь, которую оказывает Польша украинским беженцам, достаточна.

"Следует при этом обратить внимание, что по сравнению с предыдущим, майским опросом, процент опрошенных, считающих помощь малой, уменьшился на 4 пункта (с 8 до 4%), на 5 пунктов вырос процент людей, которые считают помощь слишком большой - до 27 %", - отметили социологи.

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53% поляков заявляют, что они сами или члены их семей добровольно и безвозмездно помогают украинским беженцам.

Кроме того, 75% опрошенных, как и месяц назад, считают, что война в Украине является угрозой безопасности Польши, этот показатель остается на высоком уровне с начала вторжения.

Также польские социологи спросили сограждан об ожиданиях от результатов войны.

"Когда мы задавали этот вопрос в апреле, то в незначительной степени преобладали благоприятные для Украины прогнозы, однако в июне тенденция изменилась", - утверждают в CBOS.

Сейчас 39% опрошенных считают, что Украина будет вынуждена уступить России часть своей территории, лишь 3% считают, что Россия может захватить всю Украину. 21% опрошенных считает, что РФ откажется от захваченных с февраля территорий, а 11% полагают, что откажется от Крыма.

Напомним, для решения проблемы с очередями Украина и Польша откроют еще один пункт пропуска на границе.

8 сентября стало известно, что министр здравоохранения Польши Адам Недзельский считает, что зимой следует ожидать увеличения количества мигрантов из Украины.