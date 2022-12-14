Самый наглый коррупционный скандал в Брюсселе
Арестована вице-президент Европейского парламента, ее муж, помощники, некоторые депутаты. Почти все представители левых сил, в основном S&D
Обвинение, если коротко, незаконно лоббирует интересы Катара в Европарламенте.
"Звезда" расследования — экс-ведущая греческого ТВ, самая гламурная депутат ЕП Eva Kaili.
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В качестве примера для понимания уровня и природы лоббирования. Во время скандала с отношением катарского правительства к рабочим во время строительства объектов Чемпионата мира по футболу как к рабам выступила с публичной защитой, утверждая, что в Катаре произошли существенные изменения.
Или еще один пример, евроделегация должна была выехать в Катар, чтобы оценить усилия правительства по введению изменений в части прав работников. Катар в итоге пригласил только одного представителя, выступившую перед местными СМИ с одобрительными оценками проведенных реформ.
Во время скандала с отношением катарского правительства к рабочим во время строительства объектов Чемпионата мира по футболу как к рабам выступила с публичной защитой, утверждая, что в Катаре произошли существенные изменения
По делу проходят две NGO, действовавшие по факту как лоббисты, не зарегистрировавшись соответствующим образом
Мецола уже лишила Eva Kaili властных полномочий, в части, где было достаточно ее статуса. Последующие решения о снятии неприкосновенности, исключении из партий, комитетов и т.п. будут приниматься в ближайшее время, в основном на заседании ЕН.
Греческая партия, членом которой она была, уже исключила ее.
ЕС планирует слушание по изменению правил. Среди прочего рассматривается вопрос о создании независимого органа по этике и более жестких правил по регулированию лоббизма и ответственности за нарушение
Депутаты, помощники парламентариев и другие чиновники/политики, имевшие отношение к этим NGO, разрывают связи. Кто занимал должности в наблюдательных советах и тому подобное — подали в отставку.
В ближайшие дни должен был рассматриваться вопрос о безвизе для Катара. Ожидается, что это снято с рассмотрения без определения следующей даты.
Также в Персидский залив должна была отправиться делегация европарламентариев. Визит будет, но Доху минуют. Как следствие, все внимание получит самый ярый конкурент Катара на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия.
ЕС планирует слушание по изменению правил. Среди прочего рассматривается вопрос о создании независимого органа по этике и более жестких правил по регулированию лоббизма и ответственности за нарушение.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юрист, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).
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