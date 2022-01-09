Самый мощный космический телескоп James Webb развернул на орбите главное зеркало

Об этом сообщает NASA .

В космическом агентстве США отметили, что перед запуском два крыла основного зеркала James Webb были сложены, чтобы они уместились в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

Через неделю после пребывания на орбите команда James Webb начала дистанционно развертывать шестиугольные сегменты основного зеркала.

В дальнейшем будет настроен каждый сегмент зеркала. Первые данные, полученные телескопом, начнут поступать на Землю менее чем через шесть месяцев.

Напомним, 25 декабря 2021 года NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории "Джеймс Уэбб" за $10 млрд.

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