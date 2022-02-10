Самый лучший боксер мира узнал дату третьего боя против самого принципиального соперника
Третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстаном Геннадием Головкиным может состояться 17 сентября
Об этом сообщил инсайдер Майкл Коппинджер в twitter.
По его информации, промоутер мексиканца Эдди Хирн работает над контрактом на два боя в 2022 году на стреминговой платформе DAZN на общую сумму $85 млн.
Ожидается, что 7 мая Сауль Альварес проведет бой с чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом. В случае успеха в этом поединке "Канело" 17 сентября встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным, которому весной предстоит сразиться японцем Роитой Муратой.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее встречались дважды в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
- 27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.
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