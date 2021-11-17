Самый лучший боксер мира перепрыгнет через категорию и сразится за титул, которым владел Усик

Об этом сообщает Boxing Insider .

Поединок между Макабу и Альваресом был одобрен на конгрессе WBC (Всемирного боксерского совета).

Мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради этого боя перескочит через одну категорию в крузервейт (до 90,7 кг).

"Это очень большой сюрприз. WBC единогласно одобрила поединок "Канело" за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе", – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Сауль Альварес ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), где нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также мексиканец владел чемпионскими титулами в среднем весе (до 72,6 кг).

31-летний Сауль Альварес является лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Титул WBC в первом тяжелом весе в 2018 - 2019 годах владел украинец Александр Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

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