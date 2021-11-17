Самый лучший боксер мира перепрыгнет через категорию и сразится за титул, которым владел Усик
Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет против конголезца Илунги Макабу бой за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе
Об этом сообщает Boxing Insider .
Поединок между Макабу и Альваресом был одобрен на конгрессе WBC (Всемирного боксерского совета).
Мексиканец является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради этого боя перескочит через одну категорию в крузервейт (до 90,7 кг).
"Это очень большой сюрприз. WBC единогласно одобрила поединок "Канело" за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе", – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Сауль Альварес ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), где нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также мексиканец владел чемпионскими титулами в среднем весе (до 72,6 кг).
31-летний Сауль Альварес является лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Титул WBC в первом тяжелом весе в 2018 - 2019 годах владел украинец Александр Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
- Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
- 11 ноября стало известно, что Альварес заработал в бою против Планта $40 млн.
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