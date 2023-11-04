Несмотря на то, что сейчас Российская Федерация является страной-изгоем, потеряла свои рынки на Западе и показала, насколько нефункциональный и гнилой режим Путина, недобитый тоталитарный монстр – Россия будет продолжать нести смертельную опасность для Украинского государства, Европейского континента и всего мира.

Не уничтоженный имперский шовинистический дракон сможет оправиться через несколько лет, а затем с новой силой бросится на Украину. Тогда под ударами московитов могут оказаться не только украинцы, но и их соседи из государств Восточной Европы.

Оскверненная и изолированная, как Северная Корея, Российская Федерация снова может нам мстить за свой проигрыш подобно тому, как диктатор Путин стал мстить Украине за распад Советского Союза.

Нападения террористической организации ХАМАС и ее зверства в Израиле, поддерживаемые Россией и ее партнером по преступной деятельности в Украине Ираном, должны окончательно убедить тех, кто принимает решения в Соединенных Штатах и Евросоюзе, что на самом деле поставлено на карту в Украине.

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Это соревнование между страной, стремящейся построить свое демократическое будущее как часть цивилизованного Запада, и жестоким и варварским режимом Путина, который хочет уничтожить государственность Украины и снова сделать ее своей бесправной колонией. При этом Москва не верит ни в демократические ценности, ни в цивилизованные нормы поведения. И мир станет гораздо более безопасным, если ось зла, которую сейчас представляют Путин и Иран, больше никогда не сможет нападать ни на кого и продолжать быть очагом агрессии для соседних стран.

Украинцы сегодня выбрали правильную тактику, ВСУ медленно, но уверенно продвигается в южном направлении в сторону Азовского моря. Что рано или поздно приведет к возможности для наших военных перекрыть россиянам сухопутное сообщение с временно оккупированным Крымом.

Несмотря на то, что боевые действия на нем маршруте тяжелее, чем на любом втором направлении, достигнутый прогресс ценнее, чем где-либо. Поэтому Россия пытается оторвать ВСУ своими "наступательными" операциями на других аренах противостояния.

Факты свидетельствуют, что Украина борется героически, и худшим поражением Российской Федерации в сухопутном сражении за девять месяцев стало то, что силы Кремля врезались в непроходимую для них стену под Авдеевкой. Не говоря уже о Бахмуте.

Вопрос освобождения Крыма можно резко ускорить, если бы украинцы оперативно получили все необходимое для завершения войны оружие. Торможение западными политиками под разными предлогами принятия этого стратегического решения лишь затягивает во времени долгожданную украинскую победу.

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Текущая ситуация сейчас такова, что после своего недавнего визита в Китай, Путин может получить от Пекина часть, или все оружие, которое он будет просить у своих южных партнеров. Он фанатично стремится получить преимущество и, похоже, готов передать китайцам последние секретные военные технологии, которые еще остались в Москве со времен СССР.

И это, пожалуй, один из наиболее критических моментов российско-украинской войны. Поскольку в Кремле рассчитывают, что пока наши западные союзники долго будут размышлять над тем, давать ли Украине новое оружие, а если давать, то какое, как быстро, России удастся получить перелом в войне.

Совершенно очевидно, что потери российской военной техники настолько велики, и они увеличиваются с такой скоростью, что Москва уже сама не способна компенсировать их, и поэтому Путин уже готов на все. В России так хотят любой ценой избежать полного развала российских формирований на фронтах войны, что диктатор согласен принять все требования Си Цзиньпина, какими бы они ни были.

К сожалению, дозированное и сдерживаемое предоставление оружия Украине продолжает во времени путинскую войну. Ее затягивание входит в планы Путина, который любой ценой хочет дотянуть ее до президентских выборов в Америке 2024 года.

Ставки результатов окончания войны чрезвычайно высоки, и, несмотря на направление больших объемов военной помощи, Запад не предоставил украинским войскам своевременно современные истребители, ракеты дальнего радиуса действия и танки, о которых давно просили украинские военные.

И если бы Украине без промедлений дали оружие, включая то, о котором оно говорило, как о первоочередной проблеме для него, то наша позиция на российско-украинской войне была бы значительно лучше. Неотложная передача требуемого оружия становится предпосылкой быстрых и положительных изменений.

Лидеры США и государств-членов НАТО должны объяснить своим гражданам, что поставлено на карту. Российский диктатор не проявляет никаких признаков того, что он отказывается от своих амбиций или, по меньшей мере, заслуживает доверия. Если страну Североатлантического альянса атакуют, это означает, что Москва влезла своими сапогами и на их землю. Лучше остановить Россию сейчас и тем самым сдержать других тиранов, планирующих завоевывать соседние государства.

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Путин будет нагнетать ситуацию, пока его не остановят. Грузия, Крым и вся Украина – это составляющие кровавой цепи российской агрессии, которая до поры до времени сходила ему с рук. Однако поведенческая психология западного обывателя такова, что если его это непосредственно не касается, то у некоторых начинает возникать отрицание целесообразности помощи тому, кто испытал агрессию со стороны России. Нужно ему объяснить, что когда придут и к нему, тогда и они вынуждены будут воевать. Поэтому лучшим разъяснением для тех, кто не хочет понимать, что же происходит на самом деле, должно стать лучше тратить свои деньги, чем терять свою кровь.

Путин планирует длительную войну, и одной из главных проблем является то, какой будет цена борьбы за Украину. И это большая проблема для тирана. Чтобы там не рассказывали московские пропагандисты, но у Путина кончаются деньги для войны.

Рубль находится на рекордно низком уровне, и печать новых рублей только способствует раскручиванию очередной волны инфляции в Российской Федерации. С российской ключевой ставкой центрального банка в 12 процентов годовых, заемщиков на местах немного. Инвестиции прекратились.

Ежемесячный национальный дефицит составляет более 50 миллиардов долларов. Денежные резервы составляют 250 миллиардов долларов США или меньше, многие другие активы заморожены в доступе к ним нет. В то же время, финансовые поступления от продажи газа резко уменьшились до минимума. А доходы от нефти, хотя еще остаются на низком уровне, этого недостаточно для финансирования путинской войны.

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Рейды на частные фирмы с целью выбивания "добровольных пожертвований" могут продолжаться лишь в течение короткого периода времени, и вернуть огромные богатства, хранящиеся на оффшорных банковских счетах, трудно, даже невозможно.

У Путина заканчиваются деньги для финансирования правительственных услуг и этой войны. В скором времени россияне будут вынуждены платить за это из своего кармана. Это будет момент, когда частный бизнес начнет сворачивать свою деятельность, безработица резко возрастет, а маятник общественного мнения упадет в сторону неприятия продолжения авантюр господствующего режима. В долгосрочном плане Россия не сможет выжить как современная экономика при подобном правлении Путина.

Кроме того, очень близко время, когда россияне будут вынуждены спросить себя, за что они борются в Украине. Очевидно, что украинские борются за свою независимость, свою идентичность, свое европейское будущее. И большинство мира в этом случае их поддерживает.

Но для гарантированного обеспечения суверенитета Украины нужно сейчас сделать два шага: принять Украину в ЕС и НАТО. Лишь скорое начало этих действий, занимающих в стабильной ситуации значительное время, само по себе завершает шараду единого фронта помощи украинцам. Продемонстрировав Путину, его махинации блокирования Украине пути в Европу с треском провалились.

Очевидно, что президенту США Джо Байдену Украина обязана многим. Он и его администрация на пути быстрого увеличения поставок оружия должны были преодолеть много препятствий, и этого нельзя игнорировать. Именно Байден смог организовать коллективное мероприятие в поддержку Украины. Он убедил Конгресс влить многомиллиардное финансирование в защиту Украины. Без его руководства у России были бы шансы захватить Киев.

Попутно президенту Джо Байдену нужно было учесть возможность опасной российской эскалации, внутренние страхи и возражения против помощи украинцам в этой войне радикалов в Конгрессе от Республиканской партии, сложные невоенные внутренние проблемы и множество других бюджетных проблем. В этих обстоятельствах, если бы Байден настаивал на более агрессивной тактике и увеличении финансовой помощи Украине раньше, он мог бы встретить серьезное сопротивление и меньшую поддержку.

Однако Украина, отстаивая свое существование и борясь с российским фашизмом, и дальше вынуждена платить за эти постоянные задержки в оружии огромную цену, – жизнями своих лучших людей. Несомненно, Украина могла бы посильнее ударить по российской армии с помощью более совершенного оружия. И этого не нужно бояться, ведь слишком большая осторожность в ее предоставлении может притормозить время украинской победы.

Очевидно, что Байден и НАТО очень помогли. Но Украину спасла храбрость украинцев и их жертвенность. Мужество украинцев – это то, что спасает Украину и дальше с помощью западного оружия. Но именно мужество украинских храбрых воинов стало барьером между взбешенной Россией и объединенной Европой.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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