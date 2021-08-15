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Самый известный белорусский философ находится в СИЗО

15 августа, 2021 воскресенье
08:11
Мир

Белорусский философ и методолог с мировым именем, ведущий идеолог будущих реформ в этой стране, создатель негосударственного "Летучего университета" Владимир Мацкевич стал объектом преследования со стороны режима Александра Лукашенко

В ночь с 14 на 15 августа 2021 года минская газета Наша Нива сообщила, что его не отпустили из-под стражи, а взамен перевели в следственный изолятор №1 на улице Володарского, 2, передает Еспресо.TV .

"14 августа закончилось 10 дней с момента его задержания. Владимир проходит подозреваемым по ст. 342 УК (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок)", - поясняет издание.

Его жена, Светлана Мацкевич, успела выехать из Беларуси в Варшаву.

В интервью бывший минской, а теперь уже тоже вынужденно эмиграционной радиостанции Euroradio , Светлана отметила, что Владимир принципиально отказался оставлять страну и фактически "сам себя посадил в тюрьму", надеясь таким образом еще больше привлечь внимание белорусов к своим идеям.

Мацкевич десятками лет последовательно объяснял какой должна быть белорусское государство и политика. Его вклад в развитие гражданского образования (и образования в целом) и гражданского общества Беларуси считается определяющим.

При этом он достаточной жестко критиковал и власть, и оппозицию.

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