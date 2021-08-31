Самый дорогой вратарь Украины заговорил о желании переехать в Англию

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал "BurBuzz".



По словам Трубина, сыграть в АПЛ - его мечта с детства.



"Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня - это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре. Если это произойдет, хочу чтобы все было красиво. "Шахтер" сделал меня тем, кем я есть сейчас. Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно ", - сказал Трубин.

20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 7 матчей, из них 3 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро - он самый дорогой вратарь Украины. 17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

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