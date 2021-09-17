Самый дорогой вратарь Украины восстановился от травмы
Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин восстановился от травмы
Об этом сообщает официальный Instagram "Шахтера".
Сегодня, 17 сентября, Трубин приступил к тренировкам в общей группе. 20 августа голкиперу сделали операцию на мениске. Из-за этого он пропустил 5 матчей "Шахтера", в частности в ЛЧ, а также не сыграл за сборную Украины в квалификации ЧМ-2022.
20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 7 матчей, из них 3 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро - он самый дорогой вратарь Украины.
- 31 августа голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии по футболу.
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