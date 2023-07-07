Самый дорогой вратарь Украины договорился о 5-летнем контракте с "Интером", - СМИ

Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, "Интер" и Трубин уже договорились о 5-летнем контракте. Украинец перейдет в итальянский клуб, если миланцы продадут своего вратаря Андре Онану в "Манчестер Юнайтед".

В четверг, 6 июля, в штаб-квартире "Интера" состоялась встреча с посредником, работающим над трансфером Анатолия Трубина в Европу.

Анатолий Трубин

21-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 38 матчей, из них 14 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.

Контракт голкипера с "Шахтером" действует до конца следующего сезона.