Самый дорогой вратарь Украины договорился о 5-летнем контракте с "Интером", - СМИ
Миланский "Интер" и вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин достигли принципиальной договоренности по 5-летнему контракту
Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, "Интер" и Трубин уже договорились о 5-летнем контракте. Украинец перейдет в итальянский клуб, если миланцы продадут своего вратаря Андре Онану в "Манчестер Юнайтед".
В четверг, 6 июля, в штаб-квартире "Интера" состоялась встреча с посредником, работающим над трансфером Анатолия Трубина в Европу.
Анатолий Трубин
21-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 38 матчей, из них 14 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.
Контракт голкипера с "Шахтером" действует до конца следующего сезона.
- В феврале сообщалось, что голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов испанской "Севильи".
- В марте Трубин возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов в возрасте до 21 года.
- Итальянский "Удинезе" в зимнее трансферное окно хотел подписать украинского вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина.
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