Самый дорогой центрбек Украины не сыграет против Англии в отборе на Евро-2024
Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный не поможет сборной Украины в матче против Англии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Илья Забарный посетил тренировку сборной Украины в Англии, но врачи решили, что центрбеку лучше пропустить матчи национальной команды.
"Вместе с Ильей приехали также медики "Борнмута", которые обсудили с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока. Продолжается восьмая неделя лечения и реабилитации Забарного после комбинированной травмы связь голеностопа: есть положительная динамика восстановления, однако нынешние кондиции не позволяют исполнителю играть", - пишет УАФ.
Илья Забарный является самым дорогим центральным защитником Украины. Стоимость 20-летнего украинца – 18 млн евро. Зимой центрбек перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.
Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины. 13 марта стало известно, что вингер травмировался. Однако 16 марта украинец возобновил тренировку.
- 19 марта стало известно, что полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт не сыграет против Украины в квалификации Евро-2024.
- 20 марта сборная Украины вылетела в Англию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2024.
- Также известно, что сборная сыграет в контрольном матче с английским "Брентфордом".
- На матче Англия – Украина ожидается аншлаг: игру посетят 4,2 тыс. украинцев.
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