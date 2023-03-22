Самый дорогой центрбек Украины не сыграет против Англии в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Илья Забарный посетил тренировку сборной Украины в Англии, но врачи решили, что центрбеку лучше пропустить матчи национальной команды.

"Вместе с Ильей приехали также медики "Борнмута", которые обсудили с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока. Продолжается восьмая неделя лечения и реабилитации Забарного после комбинированной травмы связь голеностопа: есть положительная динамика восстановления, однако нынешние кондиции не позволяют исполнителю играть", - пишет УАФ.

Илья Забарный является самым дорогим центральным защитником Украины. Стоимость 20-летнего украинца – 18 млн евро. Зимой центрбек перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Украинцы начинают отбор под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня, заменившего на должности уволенного в январе Александра Петракова.

Кроме Украины и Англии, в группе C сыграют Италия, Северная Македония и Мальта.