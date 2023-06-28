Самый дорогой конкурент Мудрика перешел из "Челси" в "Арсенал"
Немецкий форвард Кай Хаверц перешел из лондонского "Челси" в "Арсенал"
Об этом сообщает официальный твиттер "Арсенала".
Трансфер Кая Хаверца обошелся Арсеналу в 65 млн фунтов. Стороны подписали контракт до июня 2028 года. Официальной информации о зарплате – нет.
Хаверц провел в "Челси" три сезона. Немец забил 32 гола и сделал 15 ассистов в 139 матчах. Выигрывал Лигу чемпионов, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, забивал победные голы в финалах ЛЧ и КЧМ.
Transfermarkt оценивает Кая Хаверца в 55 млн. евро. Немец был самым дорогим конкурентом Михаила Мудрика в атаке "Челси".
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