Самый дорогой конкурент Мудрика перешел из "Челси" в "Арсенал"

Об этом сообщает официальный твиттер "Арсенала".

Трансфер Кая Хаверца обошелся Арсеналу в 65 млн фунтов. Стороны подписали контракт до июня 2028 года. Официальной информации о зарплате – нет.

Хаверц провел в "Челси" три сезона. Немец забил 32 гола и сделал 15 ассистов в 139 матчах. Выигрывал Лигу чемпионов, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, забивал победные голы в финалах ЛЧ и КЧМ.

Transfermarkt оценивает Кая Хаверца в 55 млн. евро. Немец был самым дорогим конкурентом Михаила Мудрика в атаке "Челси".