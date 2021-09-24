Самый дорогой голкипер Украины трогательно вспомнил довоенный Донецк

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал vZbirna.



Трубин подчеркнул, что скучает именно по довоенному Донецку, а не за тем городом, который есть сейчас.



"Я скучаю именно за тем Донецком, который был до войны. Он был процветающим, буквально жил, а не как сейчас, выживает. Он реально процветал. Мне тогда, если честно, еще было все равно, я был маленьким и мало что понимал. Ну а когда я вот последний раз приезжал, то даже люди стали не такими, как раньше, все уже грустные такие. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал ", - сказал Трубин.

20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 7 матчей, из них 3 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро - он самый дорогой вратарь Украины.

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