Самый дорогой футболист "Зари" перешел в "Динамо"
Фланговый полузащитник Владислав Кабаев стал игроком киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Владислав Кабаев подписал с "Динамо" контракт на четыре года. Финансовые условия соглашения и сколько "Заря" получила за 26-летнего украинца – не сообщают.
Кабаев был самым дорогим игроком луганской "Зари". Transfermarkt оценивает вингера в 1,5 млн евро. В этом сезоне полузащитник сыграл 3 матча и отдал 2 ассиста.
Болельщикам Кабаев известен также игрой за одесский "Черноморец", откуда летом 2017 года перешел в "Зарю". Вместе с луганцами дважды стал бронзовым призером чемпионата Украины, играл в еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций.
В составе "Зари" провел 129 матчей, забил 10 мячей и отдал 16 ассистов.
Также защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе национальной команды U20 участвовал на ЧМ-2015, где "желто-синие" дошли до 1/8 финала.
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