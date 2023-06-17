Самый дорогой футболист в истории "Реала" задумался над завершением карьеры
Экс-футболист мадридского "Реала" Эден Азар продолжает размышлять над своим будущим и задумался о завершении карьеры
Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, бельгийский клуб "Моленбек", за который выступает младший брат Эдена Азара, Килиан, сделал предложение экс-футболисту "Реала".
В трансфере Азара также заинтересованы несколько клубов МЛС, они уже сделали предложение Азару.
Однако Эден Азар пока не уверен в своем будущем, он думает о завершении игровой карьеры. Бельгиец не хочет покидать Мадрид.
История Азара в "Реале":
3 июня мадридский "Реал" и Эден Азар расторгли контракт.
Контракт Азара с "Реалом" действовал до 2024 года. Бельгиец является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за него английскому "Челси" 115 млн евро.
В прошлом сезоне 32-летний Эден Азар провел 10 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил 1 гол и совершил 2 ассиста.
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