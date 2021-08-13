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Самый дорогой футболист "Шахтера" заинтересовал английский топ-клуб

13 августа, 2021 пятница
18:45
Спорт Додо

Бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма"

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Тоттенхэм" уже предложил "Шахтеру" за Додо 20 млн евро, но боссы "горняков" отклонили это предложение. Стороны продолжают переговоры, но донецкий топ-клуб планирует продать игрока за более высокую цену.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец уже сыграл за "Шахтер" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

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Тоттенхем
Додо
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