Самый дорогой футболист "Шахтера" заинтересовал английский топ-клуб
Бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, "Тоттенхэм" уже предложил "Шахтеру" за Додо 20 млн евро, но боссы "горняков" отклонили это предложение. Стороны продолжают переговоры, но донецкий топ-клуб планирует продать игрока за более высокую цену.
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец уже сыграл за "Шахтер" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.
- 25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.62
- Актуальное
- Важное