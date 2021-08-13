Самый дорогой футболист "Шахтера" заинтересовал английский топ-клуб

Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Тоттенхэм" уже предложил "Шахтеру" за Додо 20 млн евро, но боссы "горняков" отклонили это предложение. Стороны продолжают переговоры, но донецкий топ-клуб планирует продать игрока за более высокую цену.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец уже сыграл за "Шахтер" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.

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