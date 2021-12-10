Самый дорогой футболист "Шахтера" решил покинуть донецкий клуб, хочет играть в АПЛ
В зимнее трансферное окно полузащитник Манор Соломон заинтересован в том, чтобы покинуть донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает Sport5.co.il.
По информации источника, вероятность трансфера Соломона очень высока. Несмотря на разговоры о возможном обмене Соломона на Жереми Бога из Сасуоло, переход израильтянина в Серию А - маловероятен.
Манор Соломон уже сообщил своим представителям, что предпочитает АПЛ, а не чемпионат Италии. Агенты вингера уже приступили к работе, чтобы оформить трансфер израильтянина в Англию.
На счету 22-летнего Соломона 3 гола и 1 ассист в этом сезоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2023 года.
- Напомним, в августе 2020 года "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" Манора Соломона.
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