Самый дорогой футболист "Шахтера" перешел в итальянский клуб
Бразильский защитник "Шахтера" Додо стал игроком итальянской "Фиорентины"
Об этом сообщает официальный сайт "Фиорентины".
Контракт Додо с фиалками рассчитан на 5 лет – до лета 2027 года. "Фиорентина" заплатила "Шахтеру", по информации СМИ, 14,5 млн евро + 3,5 млн возможных бонусов
В прошлом сезоне бразилец сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступал за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Он самый дорогой игрок команды.
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