Самый дорогой футболист "Шахтера" Мудрик заинтересовал ПСЖ
Лидер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попал в сферу интересов французского ПСЖ
Об этом сообщает Mediafoot Marseille.
По информации источника, в ПСЖ высоко оценили техничность и нетипичность 21-летнего украинца. Футбольный советник французов Луиш Кампуш внимательно следит за Михаилом Мудриком и в будущем клуб может сделать предложение по вингеру.
На счету Михаила Мудрика 7 матчей, 2 гола и 6 ассистов в этом сезоне, в том числе 4 результативных действия украинец оформил в Лиге чемпионов.
Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".
- 16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком
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