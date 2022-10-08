Об этом сообщает Mediafoot Marseille.

По информации источника, в ПСЖ высоко оценили техничность и нетипичность 21-летнего украинца. Футбольный советник французов Луиш Кампуш внимательно следит за Михаилом Мудриком и в будущем клуб может сделать предложение по вингеру.

На счету Михаила Мудрика 7 матчей, 2 гола и 6 ассистов в этом сезоне, в том числе 4 результативных действия украинец оформил в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".

16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком

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