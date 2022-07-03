Самый дорогой футболист "Шахтера" договорился о контракте с итальянским клубом

Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, Додо уже договорился с "Фиорентиной" об условиях личного контракта. Бразилец подпишет с итальянцами контракт до 2027 года.

Боссы "фиалок" хотят закрыть трансфер как можно быстрее, в ближайшие дни планируются заключительные переговоры с "Шахтером", готовым продать Додо за 14-15 млн евро.

В этом сезоне бразилец сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн. евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Он самый дорогой игрок команды.

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