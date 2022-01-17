Самый дорогой футболист "Реала" решил уйти из испанского топ-клуба
Футболист сборной Бельгии и "Реала" Эден Азар в ближайшее время намерен сменить мадридский топ-клуб
Об этом сообщает журналист RMC Sport Саша Тавольери.
По информации источника, Эден Азар запутался в окружении и не хочет больше играть за мадридский клуб. Медицинский штаб "королевского" топ-клуба рекомендует бельгийцу совершить новую операцию, однако президент Реала Флорентино Перес настаивал на том, что она не нужна.
31-летний Эден Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала", который в 2019 году купил бельгийца у "Челси" за 115 млн евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл за мадридцев 16 матч и отдал 2 ассиста.
Сейчас Transfermarkt оценивает Азара в 18 млн евро.
- В мае 2021 года бельгийский форвард "Реала" Эден Азар уже хотел покинуть испанский топ-клуб.
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