Самый дорогой футболист "Реала" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.



Стороны подписали соглашение до 2025 года с возможностью продления контракта еще на один год. Вскоре о трансфере Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед" объявят официально.

Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года. Француз выступает за "Реал" с 2011-го. В прошлом сезоне центрбэк провел 41 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - самый большой показатель в команде.