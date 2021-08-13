Самый дорогой футболист "Реала" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан подписал контракт с английским "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Стороны подписали соглашение до 2025 года с возможностью продления контракта еще на один год. Вскоре о трансфере Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед" объявят официально.
Контракт Варана с "Реалом" действует до лета 2022 года. Француз выступает за "Реал" с 2011-го. В прошлом сезоне центрбэк провел 41 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 70 млн евро - самый большой показатель в команде.
В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.
- В 2019 году "Реал" требовал за Варана 500 млн евро.
- 9 февраля стало известно, что Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна
- 11 февраля сообщалось, что "Реал" готов продать Варана за 50 млн евро.
- 27 июля "Манчестер Юнайтед" и "Реал" договорились о трансфере Варана.
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