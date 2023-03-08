Самый дорогой футболист "Реала" отказался от перехода в турецкую лигу

Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, Эден Азар не видит своего будущего в Турции. Однако неизвестно, какой клуб предлагал 32-летнему бельгийцу сотрудничество.

Контракт Азара с "Реалом" действует до 2024 года. В ближайшее время ожидается встреча форварда с боссами клуба, где они определятся с будущим футболистом в мадридской команде.

Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за него английскому "Челси" 115 млн. евро.

В текущем сезоне Эден Азар провел 7 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил 1 гол и совершил 1 ассист.