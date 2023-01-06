Самый дорогой футболист "Реала" может присоединиться к Роналду в Саудовской Аравии
Бельгийский вингер "Реала" Эден Азар может стать новым подписанием "Аль-Насру" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Foot Mercato .
По информации источника, в трансфере Азара лично заинтересован главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия. Бельгиец играл под руководством француза в составе "Лилля". Стороны обсудили возможный трансфер футболиста летом.
31-летний Азар является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за полузащитника английскому "Челси" 115 млн евро.
Однако бельгиец провалился в Испании и сейчас оценивается в 7,5 млн. На счету Эдена Азара 7 матчей, 1 гол и 1 ассист в этом сезоне.
- 1 декабря Азар заявил, что прекращает выступления за сборную Бельгии после провала на чемпионате мира-2022.
- 6 января португальская звезда Криштиану Роналду заявил, что выбрал "Аль-Наср", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, потому что это очень сильная лига с классными игроками.
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