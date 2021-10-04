Самый дорогой футболист мира Мбаппе рассказал, как ПСЖ не продал его прошлым летом
Французский форвард Килиан Мбаппе признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом
Об этом сообщает RMC Sport.
По словам Мбаппе, он заранее сказал боссам ПСЖ, что хочет уйти.
"Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня, я не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену. Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки. Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле", - рассказал Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе , атака французского ПСЖ становится слабее.
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