Самый дорогой футболист мира Мбаппе подписал контракт с "Реалом", - СМИ
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском "Реале"
Об этом сообщает Bild.
По информации источника, Килиан Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом" и на правах свободного агента бесплатно перейдет в мадридский клуб летом 2022 года.
Килиан Мбаппе будет зарабатывать в "Реале" около 50 млн евро в год. У него будет самая большая зарплата в мировом футболе.
"Реал" и "ПСЖ" планируют официально объявить будущее француза после противостояния в плей-офф Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- После этого спортивный директор ПСЖ Леонардо отрицательно отреагировал на разговоры о трансфере Мбаппе в "Реал".
- 21 октября сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в испанской "Барселоне".
- 29 декабря лидер атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заверил, что до конца этого сезона будет играть за французский топ-клуб.
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