Самый дорогой футболист мира Мбаппе подписал контракт с "Реалом", - СМИ

Об этом сообщает Bild.



По информации источника, Килиан Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом" и на правах свободного агента бесплатно перейдет в мадридский клуб летом 2022 года.



Килиан Мбаппе будет зарабатывать в "Реале" около 50 млн евро в год. У него будет самая большая зарплата в мировом футболе.



"Реал" и "ПСЖ" планируют официально объявить будущее француза после противостояния в плей-офф Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.



По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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