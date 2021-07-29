Самый дорогой футболист мира Мбаппе назвал свою мечту

Об этом сообщает Marca.



По словам Мбаппе, кроме ЛЧ он бы хотел еще раз выиграть чемпионат мира.



"Моя главная мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира - это тоже было бы хорошо", - сказал Килиан Мбаппе.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.



Форвард стоит 160 млн евро - это самый большой показатель среди всех футболистов мира.



В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

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