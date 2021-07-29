Самый дорогой футболист мира Мбаппе назвал свою мечту
Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе мечтает выиграть Лигу чемпионов с парижским топ-клубом
Об этом сообщает Marca.
По словам Мбаппе, кроме ЛЧ он бы хотел еще раз выиграть чемпионат мира.
"Моя главная мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира - это тоже было бы хорошо", - сказал Килиан Мбаппе.
22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Форвард стоит 160 млн евро - это самый большой показатель среди всех футболистов мира.
В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
- 2 апреля стало известно, что Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно за 120-150 млн евро.
- 11 мая форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции на Олимпийские игры в Токио.
- 21 мая сообщалось, что Мбаппе собирается продолжить карьеру в "Реале" .
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