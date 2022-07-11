Об этом сообщает "Ювентус" в Twitter.

Погба перешел в туринский клуб на правах свободного агента, поскольку срок действия его контракта с МЮ истек. По неофициальной информации, француз подписал с "Юве" контракт на четыре года и будет зарабатывать 8 млн евро в год.

Поль Погба находился в системе Манчестер Юнайтед с 16 лет и дебютировал за первую команду в 2012-м. В том же году он перешел в итальянский "Ювентус".

МЮ выкупил француза у туринцев в 2016 году за 105 млн евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории клуба.

В общей сложности 29-летний Поль Погба сыграл за "Манчестер Юнайтед" 233 матча, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. Вместе с МЮ француз выиграл всего два титула - Кубок лиги и Лигу Европы в 2017 году.

1 июня МЮ объявил, что полузащитник Поль Погба покидает команду .

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