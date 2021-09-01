Самый дорогой футболист "Барселоны" вернулся в свой бывший клуб

Об этом сообщает "Атлетико" в twitter.

"Атлетико" арендовал у "Барселоны" своего бывшего лидера на один сезон с обязательством последующего выкупа. За аренду мадридцы заплатят 10 млн евро, дальше чемпионам Испании придется выложить за форварда 40 млн евро.

В 2019 году Гризманн перешел из "Атлетико" за 120 млн евро и стал самым дорогим футболистом "Барселоны" в истории.

30-летний форвард в прошлом сезоне сыграл за каталонцев 51 матч, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

Также Гризманн выступал за испанский "Реал Сосьедад".

Напомним, 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере лидера "Барселоны" Лионеля Месси .

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